اتصالات الجزائر توظف الشاب مواز عبد القادر بعد اكتشافه ثغرتين في أجهزة "آبل"

أعلنت المديرية العامة لاتصالات الجزائر يوم الأحد عن ربط اتصال مباشر مع الشاب مواز عبد القادر الشاب المتخصص في أمن مواقع الإنترنت، واكتشاف الثغرات الأمنية التي فاقت 800 ثغرة مكتشفة.

واكتشف الشاب الجزائري العديد من الثغرات في مواقع مرموقة عالميا آخرها في أجهزة "أبل" الأمريكية.

كما أشارت اتصالات الجزائر، إلى أنه تم الاتفاق على انضمام الشاب مواز، إلى مركز الدفاع السيبراني لاتصالات الجزائر تعزيزا لصفوفه وتطويرا لمؤهلاته في المجال، والتحولات الرقمية خاصة الأمن السيبراني.

وللإشارة، قامت شركة "أبل" العالمية بإضافة اسم شاب جزائري ينحدر من ولاية تيارت في قائمتها الشرفية، بعد إبلاغه عن ثغرة أمنية من درجة عالية في أجهزة "أبل"، تسمح للمخترقين بالسيطرة والاستيلاء على كل البيانات.

وبعد أن أبلغ الشاب الجزائري المدعو عبد القادر مواز، عن هذه الثغرة الأمنية قامت الشركة بتحديث طارئ لحماية مستخدميها.

وكتب الشاب الجزائري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حققت اليوم أحد أفضل الانجازات خلال مسيرتي والتي سأفتخر بها لأنني استطعت فعلها مرتين".

وأضاف: "بعد محاولات كثيرة مني وإرسال ثغرات مختلفة تم إضافة اسمي إلى حائط شرف شركة أبل، لكن ما يجعل هذا الانجاز أفضل أنني استطعت تحقيقه مرتين وليس مرة واحدة فقط، حيث تم إضافة اسمي مرتين خلال شهر واحد فقط.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية