"من الخطأ دعاء اللهم اشف مرضى المسلمين".. علاء مبارك يعلق على تصريحات وزير الأوقاف المصري

دخل علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على خط الجدل حول تصريح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، حول دعاء "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين"، واعتبار قول ذلك "من الخطأ".

ونشر علاء مبارك تغريدة على "تويتر" قال فيها: "قول خاطئ ومحرض للتفرقة! أين الخطأ في هذا الدعاء! بالعكس دعاء جميل من خلاله يعم التسامح والرحمة بين المسلمين وهذا لا يمنع أننا ندعو أيضا لكل مريض بالشفاء وأن يرفع الله عن الجميع المرض والبلاء بصرف النظر عن الديانة هذا ما تعلمناه مع كامل احترامي".

قول خاطئ و محرض للتفرقة ! أين الخطأ فى هذا الدعاء ! بالعكس دعاء جميل من خلاله يعم التسامح و الرحمة بين المسلمين و هذا لا يمنع اننا ندعو ايضاً لكل مريض بالشفاء وأن يرفع الله عن الجميع المرض و البلاء بصرف النظر عن الديانة هذا ما تعلمناه مع كامل احترامى . https://t.co/ekw01mqf86 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 28, 2022

وكان جمعة قد قال وفقا لما نقلته "بوابة الأهرام" إنه سمع إمام المسجد في أحد المساجد يدعو قائلا "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين"، موضحا أن هذا القول خاطئ ويدعو للتفرقة وعدم التسامح.

وأردف خلال اللقاء الفكري الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية بالعين السخنة، أن الإمام المذكور معروف عنه الوطنية وتكلم معه أن كل مريض مصري، ولا توجد مشكلة من الدعاء للجميع ونكسب ثواب الجميع.

وأكد في حديثه للإمام أن مثل هذا النوع من الدعاء وأن نخص المسلمين فقط بدعائنا يفرق ولا يجمع ورجل الدين يبني ولا يهدم ويجمع ولا يفرق.

وتابع وزير الأوقاف: "دعيت كل الأئمة لعمل دورات توعية لتخرج الخطبة بوعي وفهم وطني صحيح للدين".

المصدر: "بوابة الأهرام" + "تويتر"