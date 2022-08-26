وزير لبناني: لا مانع من تنفيذ عملية ترحيل النازحين مع سوريا بطريقة آمنة

قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، إنه "لا يوجد شيء يمنعنا بيننا وبين سوريا من تنفيذ عملية ترحيل النازحين السوريين بطريقة آمنة وكريمة".

وشدد شرف الدين على أنه "يجب أن نفرق بين نازح وبين يد عاملة وبين لاجئ سياسي، إذ الأخير موضوعه يختلف ومن هنا طالبنا المنظمات الدولية التدخل لأن لبنان لا يمكنه تحمل صراعات الدول الاخرى، و9 آلاف منهم سوف يرحلون".

وأكد أنه "يوجد 480 مركز ايواء شاغر في سوريا للنازحين، وإن لزم الأمر الدولة السورية مستعدة لبناء مراكز ايواء جديدة"، كاشفا أن الاتفاق الداخلي بشأن الملف برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون و"أنا متفائل".

المصدر: "النشرة"