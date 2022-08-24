وزير لبناني يؤكد رفض إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية اللبناني، هيكتور الحجار، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وقال الحجار: "بعد أن علمنا بوجود نية لإنشاء مخيم للنازحين السوريين في منطقة الصرفند ملاصق لنهر القاسمية بجنوب لبنان، دون التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، نؤكد أن هذا الأمر غير مقبول كونه يشكل انتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية، كما يلحق ضررا بالموارد المائية في المنطقة ويشكل خطرا على البيئة ويعرض النازحين السوريين لمخاطر الفيضانات واحتمال الإخلاء".

وشدد الحجار على "ضرورة التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات في أي شأنٍ يتعلق بالنازحين"، مؤكدا أن "إنشاء أي مخيّم جديد على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية".

ويعرّض النازحين لمخاطر الفيضانات وإحتمال الإخلاء. كما نذكّر الجهات المعنيّة بضرورة التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات في أي شأنٍ يتعلّق بالنازحين علماً أن إنشاء أي مخيّم جديد على الأراضي اللبنانية هو أمرٌ مرفوض وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية — Hector Hajjar (@HectorHajjar) August 24, 2022

المصدر: RT