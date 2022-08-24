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بينهم سوريون وفلسطينيون..الجيش اللبناني يعلن توقيف أكثر من 100 شخص حضروا لهجرة غير شرعية عبر البحر

أخبار العالم العربي

بينهم سوريون وفلسطينيون..الجيش اللبناني يعلن توقيف أكثر من 100 شخص حضروا لهجرة غير شرعية عبر البحر
AP
صورة تعبيرية
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن توقيف أكثر من 100 شخص، بينهم سوريون وفلسطينيون، بسبب تحضيرهم لهجرة غير شرعية عبر البحر.

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وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين - عكار، حوالى 113 شخصا، بينهم رجال ونساء وأطفال، من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، بسبب تحضيرهم لهجرة غير شرعية عبر البحر".

وأوضح الجيش اللبناني أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

المصدر: RT

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