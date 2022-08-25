 
مباشر

"سانا": ثاني هجوم صاروخي خلال ساعات يستهدف قاعدة أمريكية في دير الزور

أخبار العالم العربي

Legion-Media
تدريب للقوات الأمريكية في قاعدة كونيكو بدير الزور السورية (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tob4

أفادت وكالة الأنباء السورية اليوم الخميس بأن هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور وذلك للمرة الثانية خلال ساعات.

إقرأ المزيد
البنتاغون تعليقا على تبادل النيران مع جماعات
البنتاغون تعليقا على تبادل النيران مع جماعات "متحالفة مع إيران في سوريا": لا نسعى إلى صراع مع طهران

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في دير الزور باستهداف للقاعدة الأمريكية برشقات من القذائف الصاروخية تلى ذلك سماع أصوات انفجارات داخل القاعدة، فيما لم يتم التأكد إذا ما خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائراتها في أجواء المنطقة.

ومساء الأربعاء أفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها بسقوط عدة صواريخ قرب قاعدة كونيكو وبعد فترة وجيزة قرب "القرية الخضراء" في شمال شرق سوريا، مما أسفر عن إصابة 3 جنود أمريكيين بإصابات "طفيفة".

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية ردت على الهجوم و"دمرت 3 سيارات ومعدات تستخدم لإطلاق الصواريخ"، كما قتلت، حسب التقييمات الأولية، 2 أو 3 من المسلحين يشتبه بأنهم مدعومون من إيران في سوريا".

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا