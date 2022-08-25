"سانا": ثاني هجوم صاروخي خلال ساعات يستهدف قاعدة أمريكية في دير الزور

أفادت وكالة الأنباء السورية اليوم الخميس بأن هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور وذلك للمرة الثانية خلال ساعات.

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ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في دير الزور باستهداف للقاعدة الأمريكية برشقات من القذائف الصاروخية تلى ذلك سماع أصوات انفجارات داخل القاعدة، فيما لم يتم التأكد إذا ما خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائراتها في أجواء المنطقة.

ومساء الأربعاء أفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها بسقوط عدة صواريخ قرب قاعدة كونيكو وبعد فترة وجيزة قرب "القرية الخضراء" في شمال شرق سوريا، مما أسفر عن إصابة 3 جنود أمريكيين بإصابات "طفيفة".

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية ردت على الهجوم و"دمرت 3 سيارات ومعدات تستخدم لإطلاق الصواريخ"، كما قتلت، حسب التقييمات الأولية، 2 أو 3 من المسلحين يشتبه بأنهم مدعومون من إيران في سوريا".

بيان من القيادة المركزية الأميركية حول محاولات الهجمات الصاروخية المنسقة على قاعدتي كونيكو والقرية الخضراء في شمال شرق سوريا pic.twitter.com/OuLYZzam4j — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 25, 2022

المصدر: "سانا"