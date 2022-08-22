 
مباشر

السيسي يفتتح منتجع "ريجال هايتس" في مدينة العلمين بمصر بحضور خمسة من القادة العرب

أخبار العالم العربي

السيسي يفتتح منتجع
(صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnq8

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية، منتجع ريجال هايتس، بحضور قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس السيسي تفقد وضيوف مصر مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية.

وحسب في الصور التي نشرها بسام راضي، فقد رافق السيسي في جولته كل من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا