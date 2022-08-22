السيسي يفتتح منتجع "ريجال هايتس" في مدينة العلمين بمصر بحضور خمسة من القادة العرب

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية، منتجع ريجال هايتس، بحضور قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس السيسي تفقد وضيوف مصر مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية.

وحسب في الصور التي نشرها بسام راضي، فقد رافق السيسي في جولته كل من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

المصدر: RT