إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يطلق عددا من القنابل المضيئة مقابل بلدة شبعا
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي ألقى عددا من القنابل المضيئة في محيط موقع الرادار العسكري مقابل بلدة شبعا، وسط تحليق طائرة إسرائيلية بدون طيار.
وقالت قناة "الجديد" إن "جيش العدو الإسرائيلي يلقي عددا من القنابل المضيئة في أجواء محيط موقع الرادار العسكري مقابل بلدة شبعا وسط تحليق لطائرة تجسس من دون طيار في أجواء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة".
المصدر: "الجديد"