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إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود مع لبنان

أخبار العالم العربي

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود مع لبنان
Globallookpress
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
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أفادت القناة "12" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك بسبب المخاوف من أي "استفزاز" من قبل "حزب الله" واحتما شن أي هجوم.

وقالت القناة: "هناك مخاوف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من استفزاز من قبل "حزب الله" واحتمال تنفيذ هجوم في أي لحظة، قبل توقيع الاتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان".

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واضافت أن " تفاصيل الاتفاقية الناشئة تظهر أن إسرائيل ستتخلى عن منطقة معينة في البحر، فيما سيتنازل لبنان عن منطقة قريبة من الساحل. لكن لحين التوقيع على الاتفاق والمتوقع الأسبوع المقبل، تبقى المنطقة في حالة تأهب قصوى".

 

المصدر: "القناة 12" العبرية 

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