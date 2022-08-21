مصادر لـRT: الكاظمي يتوجه الاثنين إلى القاهرة للمشاركة في قمة إماراتية مصرية بحرينية أردنية

كشفت مصادر عراقية، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيتوجه يوم غد الاثنين إلى مصر للمشاركة في قمة عربية مصغرة تعقد في مدينة العلمين.

وقالت المصادر لـRT إن "الكاظمي سيشارك في قمة يحضرها الرئيس المصري وملك الأردن وملك البحرين والرئيس الإماراتي".

وأضافت: "ربما يحضر القمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وأشارت إلى أن "القمة ستناقش التطورات الأخيرة في المنطقة".

ووصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة العلمين في مصر، وكان باستقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتشترك كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين والعراق في اتفاقيات تعاون اقتصادي متعددة.



المصدر: RT