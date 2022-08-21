 
مباشر

محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل العواودة

أخبار العالم العربي

محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل العواودة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnhj

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، الإفراج عن الأسيرالفلسطيني خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 162 يوما.

وردت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمته هيئة المحامين للإفراج الفوري عن الأسير العواودة. وقالت المحكمة أن قرار تجميد اعتقاله الإداري "مناسب"، مشددة على تنفيذ شروط تعليق الإداري وأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يسمح للزائرين دون تمييز.

وذكرت شبكة معا الفلسطينية للانباء أن ضغوطات من المستوى السياسي الإسرائيلي على المحكمة تحول دون الافراج عن العواودة.

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا