محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل العواودة

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، الإفراج عن الأسيرالفلسطيني خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 162 يوما.

وردت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمته هيئة المحامين للإفراج الفوري عن الأسير العواودة. وقالت المحكمة أن قرار تجميد اعتقاله الإداري "مناسب"، مشددة على تنفيذ شروط تعليق الإداري وأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يسمح للزائرين دون تمييز.

وذكرت شبكة معا الفلسطينية للانباء أن ضغوطات من المستوى السياسي الإسرائيلي على المحكمة تحول دون الافراج عن العواودة.

المصدر: معا