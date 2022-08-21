الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن عودة سفيرها سيف محمد الزعابي، لتأدية مهامه في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بناء على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.

وأكدت الوزارة أن السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة الإمارات لدى إيراني خلال الأيام القادمة، وذلك "للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار الإمارات وإيران رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، وبناء على الاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو 2022، بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات