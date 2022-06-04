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إيران عن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات: فلذة الوطن في قلب الخليج

أخبار العالم العربي

إيران عن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات: فلذة الوطن في قلب الخليج
Globallookpress
علم إيران
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أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إلى أن الجزر الثلاثة المتنازع عليها مع الإمارات هي "جزء أبدي من تراب بلاده وفلذة وطنه في قلب الخليج".

وقال خطيب زادة في تغريدة على "تويتر" إن الجزر  الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى هي جزء أبدي من تراب بلاده الشامخة في قلب الخليج إلى الأبد، بل هي فلذة الوطن.

وأضاف: "هي وأي شبر من تراب الوطن الغالي هو بمثابة الوطن كله".

وتابع: "إننا نقبل أيدي حراس الثغور والحدود الغيارى الذين يقفون بصلابة بهدف الدفاع عن كل شبر من تراب هذا الوطن الزاخر".

المصدر: RT

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