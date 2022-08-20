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العاهل المغربي: مبادرة الحكم الذاتي تعتبر الطريق لحل قضية الصحراء المغربية

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العاهل المغربي: مبادرة الحكم الذاتي تعتبر الطريق لحل قضية الصحراء المغربية
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الملك المغربي محمد السادس
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اعتبر العاهل المغربي محمد السادس أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل لقضية الصحراء، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لاقت ترحيبا واسعا من دول وازنة.

وفي خطاب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، قال الملك محمد السادس: "لقد نجحنا في تحقيق إنجازات خلال السنوات الماضية في التأكيد على مغربية الصحراء".

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وأضاف أن "واشنطن عبرت عن موقف داعم للوحدة في ملف الصحراء ولم يتغير بتغير الإدارات".

ولفت إلى أن موقف واشنطن يشكل حافزا لوحدتنا الترابية".

وشدد على "أننا نؤكد على وحدة الأراضي المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية".

وأوضح أن "الموقف من قضية الصحراء المغربية هو مقياس الصداقات والشراكات بالنسبة لنا".



المصدر: وكالات 

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