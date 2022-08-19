المغرب أمر ملكي بالعفو عن 542 شخصا في ذكرى "ثورة الملك والشعب"

أصدر الملك المغربي محمد السادس أمرا بالعفو عن 542 شخصا، وذلك لمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب" حسبما ذكرت وزارة العدل المغربية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" إن العفو يشمل مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين، والموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المستفيدين من العفو والموجودين في حالة اعتقال، عددهم 433 نزيلا، أما المستفيدون الموجودون في حالة سراح، فعددهم 109 أشخاص.

يذكر أن المغرب يحتفل يوم غد السبت بالذكرى 69 لما تُعرف في البلاد بـ "ثورة الملك والشعب" وهي التي اندلعت يوم 20 أغسطس عام 1953، حين قامت القوات الفرنسية التي كانت تحتل البلاد بإجبار الملك محمد الخامس على مغادرة المملكة، ونفته مع أسرته إلى جزيرة كورسيكا.

وبدأت الاحتجاجات في البلاد منذ الإعلان الفرنسي عن نفي الملك.

المصدر: RT