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تعليقا على صور زوجته مع راغب علامة.. الخارجية العراقية: سنتخذ إجراء بحق سفيرنا في الأردن

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تعليقا على صور زوجته مع راغب علامة.. الخارجية العراقية: سنتخذ إجراء بحق سفيرنا في الأردن
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علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، على صور لزوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، مع الفنان اللبناني راغب علامة.

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضافت: "كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".


المصدر: RT

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