البرلمان الصومالي يؤجل جلسته العامة بسبب الهجوم المسلح في العاصمة مقديشو

أعلنت رئاسة البرلمان بالصومال تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم السبت إلى يوم غد الأحد، بسبب استمرار تبادل إطلاق النار، في أحد الفنادق بالعاصمة مقديشو.

وبحسب وسائل إعلام محلية لا يزال إطلاق النار مستمرا بين مسلحين من "حركة الشباب" وقوات الأمن الصومالية، عقب هجوم على أحد الفنادق وسط مقديشو.

و ذكرت تقارير إعلامية أن 15 شخصا قتلوا، من بينهم مالك الفندق ومدنيون وعسكريون، وأصيب أكثر من 20 آخرين.

ونجحت قوات الأمن في إنقاذ أكثر من ثلاثين شخصا، بينما تبقى رهائن آخرون حتى كتابة الخبر في الفندق.

المصدر: وكالات