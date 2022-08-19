أنصار "التيار الصدري" يقيمون صلاة الجمعة أمام البرلمان

أفاد مراسل RT بأن المعتصمين أمام البرلمان العراقي من أنصار "التيار الصدري" يستعدون لإقامة صلاة الجمعة أمام البرلمان، وذلك للجمعة الرابعة على التوالي.

وشدد خطيب الجمعة، مهند الموسوي، على أن الشعب هو المكون الأساسي للدولة ومصدر السلطات"، مشيرا إلى أن "الخروج ضد الفساد ليس الخروج على الدولة".

وفي إشارة إلى الحوار الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال الموسوي: "لا نقيم وزنا للحوارات السياسية"، مؤكدا "أننا سنكسر كل الإرادات الفاسدة وسنشهد صلابة من أجل العراق".

وأضاف: "البعض يتحدث عن الشرعية، والدولة باتت أسيرة للتبعية".

المصدر: RT