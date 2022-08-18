حرائق الجزائر.. وكيل الجمهورية يصدر بيانا هاما

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات أوقفت شخصا يشتبه بقيامة بإضرام النار في إحدى الغابات بولاية سوق أهراس.

ونقلت الوكالة عن بيان لوكيل الجمهورية في سوق أهراس أن "التحقيقات القضائية الجارية حول حرائق الغابات بدائرة الاختصاص، أفضت إلى توقيف مشتبه فيه بإضرام النار داخل الغابة المحاذية لحي 400 مسكن".

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وذكر أن "المشتبه به وبعد تفتيشه من قبل مصالح الأمن، تبين أنه كان يحمل 3 ولاعات، ويتعلق الأمر بالمدعو (ق.س) البالغ من لعمر 29 سنة"، مشيرا إلى انه من أرباب السوابق.

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم المشتبه به أمام النيابة وأن تحقيقا قضائيا يجري معه ومع كل من يكشف عنه التحقيق في جنايات "وضع النار عمدا في الغابات، الحريق العمدي المؤدي لوفاة أشخاص وإحداث جروح وعاهات مستديمة" وتهم أخرى.

وتابع أن "قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس، وبعد الاستماع إلى المعني عند الحضور الأول، أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت".

وأوضح ذات المصدر أنه "إذا أكد التحقيق الطابع التخريبي لهذه الأفعال، سيتم تفعيل آليات إخطار القسم المختص بقضايا الإرهاب بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية