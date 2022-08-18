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رئيس وزراء الجزائر يتفقد آثار الحريق المدمر

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قال رئيس وزراء الجزائر أمين بن عبد الرحمن، الذي وصل إلى منطقة الطارف اليوم الخميس، إن معظم ضحايا الحرائق المدمرة هم مصطافون جاؤوا للاستمتاع بالشواطئ.

وقال بن عبد الرحمن إن الجزائر ستدعم عائلات الضحايا وستدفع تكاليف أعمال الترميم والتعويض عن فقدان الماشية في المنطقة.

وتسببت حرائق الغابات التي اندلعت في شرق الجزائر بمصرع 37 شخصا على الأقل وإصابة 161 آخرين، وفق ما أعلنت إدارة الحماية المدنية اليوم الخميس.

وتم العثور على 34 قتيلا جراء الحرائق في منطقة الطارف قرب الحدود الجزائرية التونسية.

ومن بين الوفيات أسرة مكونة من خمسة أفراد عثر عليهم في منزلهم و8 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء حريق حافلة عامة أثناء تسيرها في منطقة جبلية.

المصدر: AP

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