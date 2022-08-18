انفجار في الحسكة السورية وأنباء عن قتلى

هز انفجار قرية شموكة غرب مدينة الحسكة في الشمال السوري، مساء اليوم، قالت وسائل إعلام سورية إنه ناجم عن استهداف طائرة مسيرة تركية معملا للإسفنج في ريف المدينة، وأنه أسفر عن قتلى.

وكالة أنباء "هاوار" التي تعمل ضمن مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قالت إن "دوي انفجار سمع في حوالي الساعة الـ ٨ والنصف مساء في قرية شموكة الواقعة غرب مدينة الحسكة بحوالي ١٦ كم"، وأن عددا من سيارات الإسعاف توجه إلى مكان الانفجار، دون أن تتضح بعد طبيعة الانفجار، والأضرار الناجمة عنه.

وأشارت إلى أن أي جهة لم تصدر بيانا بخصوص الانفجار.

بينما ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الانفجار أدى إلى مقتل ثلاث من المقاتلات في "قسد".

إقرأ المزيد

صحيفة "الوطن" السورية نقلت عن مصادر محلية أن عددا من المدنيين قضوا وأصيبوا "جراء غارة جوية من طائرة مسيّرة تابعة للعدوان التركي"، وقالت الصحيفة إن الطائرة استهدفت "معمل الإسفنج في قرية "شموكة" القريبة من مدينة الحسكة، وعلى محور الطريق العام الذي يربط بين مدينة الحسكة وبلدة تل تمر".

وفي سياق ذي صلة، كانت الصحيفة نقلت عن مصادر محلية نفيها لصحة الأنباء التي تداولتها بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، حول استهداف أحد خطوط نقل الغاز في معمل الغاز الواقع في محيط مديرية حقول النفط بالجبسة، بصاروخ مجهول المصدر.

وقالت مصادر الصحيفة إن "النيران التي شوهدت في المنطقة ناجمة عن حريق في إحدى مصافي النفط (حرّاق يدوي) التي تعمل بالطرق البدائية لتكرير النفط التابعة لـ "قسد"، والتي تبعد مسافة تُقدر بنحو ٢ كم عن معمل الغاز التابع لمديرية حقول الجبسة بريف منطقة الشدادي جنوب الحسكة.

المصدر: وسائل إعلام سورية