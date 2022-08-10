سوريا.. قصف يستهدف سيارة في ريف الحسكة وأنباء عن 3 قتلى

استهدفت طائرة مسيّرة سيارة في ريف مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، في محافظة الحسكة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة تركية وأن الاستهداف أسفر عن 3 قتلى.

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وكالة أنباء "هاوار" التي تعمل ضمن نطاق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قالت إن "مسيّرة للاحتلال التركي استهدفت سيارة بالقرب من قرية ملا سباط على الطريق الدولي في ريف مدينة القامشلي". دون أن تذكر معلومات حول الضحايا.

بينما تداولت صفحات إخبارية من المنطقة صورا لثلاثة ممن قالت إنهم قضوا نتيجة الاستهداف.

وكانت "قسد" أعلنت أمس مقتل 4 من مقاتليها بقصف نفذته طائرة مسيرة تركية في الشمال السوري، وتوعدت بالانتقام لهم.

المصدر: وسائل إعلام سورية + RT