الأردن.. الملكة رانيا تنشر تغريدة بخصوص "رجوة " (صور)

حرصت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، على مشاركة متابعيها صورا جديدة من خطوبة نجلها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والشابة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

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وظهرت الملكة رانيا برفقة خطيبة نجلها رجوة وعلقت: "كل الهلا برجوةِ الغالي الحسين، وجودك بيننا بهجة وسرور. كان عندي بنتين صاروا ثلاث، فرحتنا فيكم ما بتنوصف".

وفي وقت سابق، أعلنت عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خطبة نجلها ولي العهد، وكتبت الملكة رانيا في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيرا وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، أمس الأربعاء، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله.

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال (عم الملك عبد الله الثاني)، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

المصدر: RT