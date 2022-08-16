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الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينأى بنفسه عن "تهجم" رئيسه على الجزائر وموريتانيا

أخبار العالم العربي

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينأى بنفسه عن
Globallookpress
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أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا بشأن تهجم رئيسه، أحمد الريسوني، على الجزائر وموريتانيا في مقابلة تلفزيونية، دعا فيها للزحف على تندوف، معتبرا أن "وجود موريتانيا غلط" .

وفي توضيح، للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نشر عبر موقعه الرسمي، جاء فيه "إن دستور الاتحاد العالمي لعلماء ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد"، "وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات لسماحة الرئيس، أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد".

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وأضاف الاتحاد: أن ما تفضل به فضيلة العلامة الريسوني في هذه المقابلة أو في غيرها حول الصحراء هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد.

وأكد "من المبادئ الثابتة في الاتحاد أنه يقف دائماً مع أمته الإسلامية للنهوض بها، وأن دوره دور الناصح الأمين مع جميع الدول والشعوب الإسلامية، ولا يريد إلا الخير لأمته، والصلح والمصالحة الشاملة، وحل جميع نزاعتها ومشاكلها بالحوار البناء، والتعاون الصادق".

المصدر: الخبر الجزائرية

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