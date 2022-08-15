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"سانا": القضاء على أبرز قيادات "داعش" في جنوب سوريا

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Sputnik
عملية للجيش السوري في درعا (صورة أرشيفية)
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أفادت وكالة "سانا" السورية بتصفية محمود الحلاق الملقب أبو عمر الجبابي، أبرز قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي بالمنطقة الجنوبية، نتيجة عملية أمنية نوعية في مدينة طفس بريف درعا.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن أبو عمر الجبابي كان متزعم الجناح العسكري لـ"داعش" في حوض اليرموك سابقا ومسؤول معسكرات التدريب وكان يعمل مع الإرهابي المقتول أبو سالم العراقي والإرهابي عبد الرحمن العراقي وذلك بالتنسيق مع أجهزة مخابرات دولة عربية.

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وقضت الجهات الأمنية المختصة الأربعاء الماضي بعملية نوعية على القيادي الداعشي أبو سالم العراقي في بلدة عدوان بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف.

المصدر: "سانا"

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