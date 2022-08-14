تفاصيل وفاة شابين مصريين من أسرة واحدة اختناقا بالغاز في السعودية

سادت حالة من الحزن مدينتي الرياض السعودية والفيوم المصرية إثر وفاة شابين من الفيوم يقيمان بالسعودية للعمل هناك، حيث لقيا مصرعهما اختناقا خلال عملهما بالصرف الصحي بشرق الرياض.

وتبيّن أن الشابين هما أحمد علي حسن، ووائل محمد مظهر حسن من مركز سنورس بالفيوم، ومواليد 1987.

وقال حسن إبراهيم، أحد أقارب الشابين إنهما في أثناء عملهما بإحدى مناور الصرف الصحي بشرق مدينة الرياض السعودية، تعرضا للاختناق بسبب الغازات التي استنشقاها، واتصل أحد عمال الحفر في الموقع بفرق الدفاع المدني والشرطة التي وصلت على الفور لإنقاذهما، حيث تم انتشال أحمد علي حسن مفارقا الحياة، فيما كان وائل محمد على قيد الحياة فنقل لمستشفى الحرس الوطني.

وأضاف أن محاولات إسعاف المصاب فشلت، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكد مصدر بالقنصلية العامة بالرياض أنه جار إنهاء الإجراءات الخاصة بالقنصلية، فيما يتم متابعة سبب التأخير في استخراج تقرير الطب الشرعي من قبل مستشاري القنصلية ووعدوا بسرعة إنهاء الإجراءات.

المصدر: مصراوي