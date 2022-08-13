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النمسا.. مقتل ثلاثة مهاجرين إثر تعرض شاحنتهم لحادث سير خلال مطاردة الشرطة لهم

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النمسا.. مقتل ثلاثة مهاجرين إثر تعرض شاحنتهم لحادث سير خلال مطاردة الشرطة لهم
Legion-Media Alessandro Serrano' / Avalon
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قتل ثلاثة مهاجرين وجرح آخرون يوم السبت في النمسا، إثر تعرض شاحنتهم لحادث سير خلال مطاردة الشرطة لهم في بورغنلاند على معبر حدودي مع سلوفاكيا.

وتم العثور على عشرين شخصا بينهم أطفال ونساء في الشاحنة، حسب المتحدث باسم شرطة ولاية بورغنلاند، هلمت مربان.

وقال مربان لوكالة فرانس برس إنه تمّ توقيف سائق الشاحنة وأشار إلى أن عددا من الضحايا يحملون الجنسية السورية.

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من جهته قال وزير الداخلية غيرهارد كارنر إن "الوفاة المأسوية لثلاثة أشخاص اليوم تظهر مرة أخرى الوحشية وانعدام الضمير لدى مافيات تهريب الأشخاص".

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية في أيار الفائت تفكيك شبكة من المهربين قامت بتهريب عشرات الآلاف من المهجرين وخصوصا من السوريين، من المجر الى النمسا.

المصدر: AFP

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