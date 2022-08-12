الجزائر تتهم المغرب بـ"تلفيق علاقة وهمية" بين البوليساريو وحزب الله اللبناني

قال مبعوث الجزائر المكلف بملف الصحراء الغربية، عمار بلاني، إن "النظام المغربي يوجه ويفبرك ادعاءات كاذبة كل ما ضاقت به السبل على المستوى الدولي، ويسوق لتحالف جزائري إيراني".

وأضاف: "في محاولة فاشلة لتشويه صورة الجزائر على المستوى الدولي، يبذل النظام المغربي قصارى جهده للتسويق لفكرة التحالف الجزائري-الإيراني، وفبركة علاقة وهمية بين حزب الله وجبهة البوليساريو".

وتابع يقول: "كل ما يقال ما هو في الحقيقة إلا مجموعة من استقراءات خيالية، مبنية على ادعاء كاذب، حاول المغرب عبثا بيعه خلال مؤتمر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في مراكش شهر ماي الماضي".

المصدر: الشروق الجزائرية