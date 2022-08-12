وزير الخارجية اليمني يصف ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل بلاده بأنها "قنبلة موقوتة"

وصف وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك قضية ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل اليمن بأنها "قنبلة موقوتة".

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وفي معرض رده على سؤال بشأن طروحات "الانفصالي الجنوبي، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن ن"، رأى بن مبارك أن التحدي الرئيس الذي يجابه المجلس الرئاسي الانتقالي واليمنيين اليوم يتمثل في إسقاط "الانقلاب"، واستعادة الدولة والعودة إلى العملية السلمية أولا، مضيفا أن الظرف حاليا "غير مهيء" لمناقشة أية مشاريع سياسية.

وبشأن المخاطر المحيطة بقضية ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة السواحل اليمنية، قال الوزير: "هذه قنبلة موقوتة وخطر داهم ليس على اليمن فقط وتأثيرها المباشر على اليمن أكثر من 20 مليار دولار وتدمير كامل للبيئة البحرية وقد يمتد أثرها إلى شواطئ البحر الأحمر والأردن وكذلك الأشقاء في السعودية وفي السودان وفي جيبوتي ويقال إنها ستكون ثاني أكبر كارثة على مستوى العالم".

المصدر: سي إن إن