تشاووش أوغلو يكشف عن محادثات مع نظيره السوري المقداد حول المصالحة في سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه أجرى محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد بحثا فيها سبل الدعم التركي للمصالحة بين المعارضة والحكومة في سوريا.

وأضاف أوغلو أن المحادثات عقدت في مؤتمر دول عدم الانحياز في بلغراد، وقال: "علينا أن نجد طريقة يتفق فيها النظام السوري والمعارضة".

وأشار أوغلو إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء نظيره السوري بشار الأسد، وأن أردوغان فضّل التواصل عبر الاستخبارات في البلدين.

المصدر: RT