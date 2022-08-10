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رغد صدام حسين تكشف حقيقة تأييدها لمظاهرات مقتدى الصدر في العراق

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تكشف حقيقة تأييدها لمظاهرات مقتدى الصدر في العراق
RT / Youtube
رغد صدام حسين
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كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، حقيقة التصريحات المتداولة حول موقفها من المظاهرات التي دعا لها زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت رغد صدام حسين  صورة من تدوينة قيل فيها: " رغد صدام حسين تؤيد مظاهرات السيد مقتدى.."، وعلقت رغد بالقول: "خبر مزيف وغير صحيح".

المصدر: RT

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