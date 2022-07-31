رغد صدام حسين تنفي كلاما نسب إليها حول التيار الصدري

نفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كلاما نسب إليها حول التيار الصدري في البلاد.

وقالت رغد صدام حسين في تغريدة على "تويتر": "كلام نسب لي وغير صحيح..".

ونشرت رغد صورة من الكلام الذي نشر على لسانها حيث جاء فيه: "أحيي الجمهور العراقي العربي الأصيل المتمثل بالتيار الصدري للحيلولة من انتخاب مرشح الإطار الإيراني، استمروا على نهج المرجع الصدر الذي كان صديقا لأبي الشهيد صدام، واليوم ابنه على خطاه رافضا الوصاية الإيرانية والتبعية.. عاش العراق.. وكلا للصفوية".

كلام نسب لي وغير صحيح.. pic.twitter.com/NAbymMibqS — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 31, 2022

وكانت رغد قد نفت في الـ29 من يوليو أيضا كلاما نسب إليها تشكر فيه مقتدى الصدر.

غير صحيح .. pic.twitter.com/uFkXLFTDSX — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 29, 2022

المصدر: RT