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رغد صدام حسين تنفي كلاما نسب إليها حول التيار الصدري

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تنفي كلاما نسب إليها حول التيار الصدري
RT @RghadSaddam
رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
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نفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كلاما نسب إليها حول التيار الصدري في البلاد.

وقالت رغد صدام حسين في تغريدة على "تويتر": "كلام نسب لي وغير صحيح..".

ونشرت رغد صورة من الكلام الذي نشر على لسانها حيث جاء فيه: "أحيي الجمهور العراقي العربي الأصيل المتمثل بالتيار الصدري للحيلولة من انتخاب مرشح الإطار الإيراني، استمروا على نهج المرجع الصدر الذي كان صديقا لأبي الشهيد صدام، واليوم ابنه على خطاه رافضا الوصاية الإيرانية والتبعية.. عاش العراق.. وكلا للصفوية".

وكانت رغد قد نفت في الـ29 من يوليو أيضا كلاما نسب إليها تشكر فيه مقتدى الصدر.

المصدر: RT

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