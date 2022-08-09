البحريتان الأمريكية والسعودية تبدآن مناورات "الغضب العارم" في المملكة

وصول مشاة البحرية الأمريكية والسعودية إلى ينبع ـ (وكالة الأنباء السعودية)

أعلنت كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن القوات البحرية في البلدين بدأت مناورات "الغضب العارم 22" الذي تستضيفه المملكة في محافظتي ينبع والخرج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية وصلت إلى ميناء ينبع، استعدادا للمشاركة في المناورات.

وأوضحت أن التمرين الذي ينطلق منتصف الأسبوع الجاري ويمتد لعدة أيام، يتضمن العديد من الفرضيات والتدريبات بين القوات السعودية والأمريكية.

وأضافت أن التمرين يأتي تعزيزا للشراكة بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية فـي تنفيذ الخطط الثنائية.

🇺🇸USMARCENT begins Native Fury 22 in Kingdom of Saudi Arabia🇸🇦https://t.co/AFqaeMc6vK — Marine Corps Forces Central Command (@USMARCENT) August 9, 2022

وذكرت القيادة المركزية لقوات مشاة البحرية الأمريكية أن التمرين يشهد النسخة الثامنة منه، ويقام كل سنتين، بهدف "دعم الأمن الإقليمي والاستجابة للأزمات وعمليات الطوارئ".

المصدر: "واس" + RT