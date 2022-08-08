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موسكو تهنئ القاهرة على نجاحها الدبلوماسي في "وقف إراقة دماء" الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

موسكو تهنئ القاهرة على نجاحها الدبلوماسي في
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وجهت السفارة الروسية في مصر التهنئة "للأصدقاء المصريين" وذلك للنجاح الدبلوماسي في "في وقف إراقة الدم على الأراضي الفلسطينية".

وقالت السفارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "نهنئ الأصدقاء المصريين بالنجاح الدبلوماسي الجديد، نتيجة للوساطة المصرية المكثفة والفعالة تم إحراز النجاح في وقف إراقة الدم على الأراضي الفلسطينية وإطفاء بؤرة التوتر الجديدة في منطقة الشرق الأوسط المتوترة وتجنب الضحايا الجدد من بين المدنيين".

وأعربت السفارة عن أملها "في تحقيق النظام المستدام والشامل لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد الجديد".

 

المصدر: RT

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