تونس.. خفر السواحل ينقذ 255 مهاجرا

أعلن خفر السواحل في تونس يوم الأحد، إنقاذ 255 مهاجرا غير قانوني خلال 17 محاولة للهجرة إلى إيطاليا، ليل الجمعة السبت.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بيان "تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط من إحباط عدد 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 255 مجتازا".

ومن بين المهاجرين 170 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية من التونسيين.

وضبطت السلطات مع المهاجرين مبلغا ماليا من "العملة الأجنبية" لم تحدد قيمته.

كما تمكنت السلطات الأمنية في محافظة سوسة (شرق) الجمعة من "ضبط خمسة أشخاص كانوا بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة"، حسب بيان الجبابلي.

وفي بيان آخر، أعلنت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر أنها أنقذت يوم السبت 22 مهاجرا غير شرعي (يحملون الجنسية التونسية)، من بينهم 3 نساء و9 أطفال، كانوا على متن مركب معطّب ويطلبون المساعدة، شرق جزيرة قوريا (ولاية المنستير).

وأعلن خفر السواحل التونسي في 18 يوليو الفائت، انقاذ 455 مهاجرا غير قانوني في عمليات مختلفة خلال ليلة واحدة قبالة السواحل الجنوبية والشمالية والشرقية للبلاد.

ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من جانب تونسيين وآخرين من إفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا الذين يصلون أساسا من تونس وليبيا.

ومنذ مطلع العام 2022 وإلى حدود 22 يوليو وصل 34 ألف شخص بحرا إلى إيطاليا مقابل 25500 في الفترة نفسها من العام 2021، حسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية.

المصدر: أ ف ب