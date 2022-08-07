المبعوث الأممي للشرق الأوسط: الوضع ما زال هشا وأحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار
أكد المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند أن الوضع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ما زال هشا، داعيا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار.
وقال ويسنلاند في تغريدة عبر "تويتر": "أرحب بوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل بعد أيام من الصراع".
وأضاف: "أعرب عن بالغ الحزن لفقدان الأرواح والإصابات، بما في ذلك الأطفال".
وتابع: "أثني على مصر لدورها الحاسم في إرساء وقف إطلاق النار والدعم القوي من قطر والولايات المتحدة وغيرها".
وأردف قوله: "الوضع لا يزال هشا للغاية، وأحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار".
1/2 I welcome the ceasefire in #Gaza and #Israel after days of conflict. Deeply saddened by the loss of life & injuries, including children.— Tor Wennesland (@TWennesland) August 7, 2022
I commend #Egypt for its crucial role in establishing the ceasefire and for the strong support from #Qatar, US & others...
المصدر: RT