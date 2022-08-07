قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل

أطلقت المقاومة الفلسطينية مساء يوم الأحد رشقة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل، وذلك قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت "سرايا القدس" إنها قصفت عسقلان وسديروت ونتيفوت وكيسوفيم وموقع رعيم العسكري بعدد من الرشقات الصاروخية، ضمن عملية "وحدة الساحات".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومة أطلقت رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في نتيفوت والنقب.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى ان الصواريخ استهدفت نير عوز، نيريم، ماجن، كفر ميمون والتوشيا، ناحال عوز، وطرق.

وفي وقت سابق أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" ترحيبها بالجهود والإعلان المصري، مؤكدة انضمامها لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11.30 مساء يوم الأحد، مع التأكيد على "حق الرد على أي عدوان صهيوني".

المصدر: RT + وسائل إعلام