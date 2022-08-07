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راغب علامة: متى سيتوقف الإجرام الإسرائيلي؟

أخبار العالم العربي

راغب علامة: متى سيتوقف الإجرام الإسرائيلي؟
Gettyimages.ru
الفنان اللبناني راغب علامة
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هاجم الفنان اللبناني راغب علامة، إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة.

وقال راغب علامة في تغريدة على "تويتر": "متى سيتوقف الإجرام الإسرائيلي على الإنسانية وعلى الطفولة؟".

واختتم الفنان اللبناني تغريدته بوسم "فلسطين المحتلة".

وشنت إسرائيل ضربات جوية على غزة، حيث أعلنت تل أبيب أنها عملية استباقية ضد حركة الجهاد الإسلامي.​

المصدر: RT

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