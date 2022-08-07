راغب علامة: متى سيتوقف الإجرام الإسرائيلي؟

هاجم الفنان اللبناني راغب علامة، إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة.

وقال راغب علامة في تغريدة على "تويتر": "متى سيتوقف الإجرام الإسرائيلي على الإنسانية وعلى الطفولة؟".

واختتم الفنان اللبناني تغريدته بوسم "فلسطين المحتلة".

متى سيتوقف الإجرام الإسرائيلي على الإنسانية وعلى الطفولة ؟؟؟ #فلسطين_المحتلة — RaghebAlama (@raghebalama) August 7, 2022

وشنت إسرائيل ضربات جوية على غزة، حيث أعلنت تل أبيب أنها عملية استباقية ضد حركة الجهاد الإسلامي.​

المصدر: RT