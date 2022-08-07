أوكرانيا تعلن تأييد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والذي قتل فيه أطفال ومدنيون

أعلنت أوكرانيا عن تضامنها مع إسرائيل، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري في قطاع غزة الذي بدأ من عصر يوم الجمعة الماضي.

‏وحسب موقع "I24"، قال السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك إن بلاده تقف إلى جانب إسرائيل في هذه المعركة.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات الحربية العديد من الغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، وإلحاق خسائر مادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية.

المصدر: RT