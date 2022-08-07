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السعودية تدين اقتحام الأقصى وتطالب المجتمع الدولي بإنهاء التصعيد الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

السعودية تدين اقتحام الأقصى وتطالب المجتمع الدولي بإنهاء التصعيد الإسرائيلي
AP
الأقصى
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دانت المملكة العربية السعودية اقتحام المسجد الأقصى، اليوم الأحد، مطالبة المجتمع الدولي بإنهاء التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

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وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن إدانة المملكة لاقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأكدت على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وشددت وزارة الخارجية على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

المصدر: واس

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