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محافظ شبوة يقيل قيادات أمنية على خلفية أحداث مدينة عتق

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محافظ شبوة يقيل قيادات أمنية على خلفية أحداث مدينة عتق
Gettyimages.ru
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قرر محافظ شبوة اليمنية عوض بن الوزير العولقي إقالة عدد من القيادات الأمنية على خلفية الأحداث في المحافظة مؤخرا.

وشهدت محافظة شبوة، في يوليو الماضي، مواجهات بين موكب قائد قوات الأمن الخاصة، ووحدات من اللواء الثاني لدى قوات دفاع شبوة في مدينة عتق مركز المحافظة، قتل فيها جنديان وأصيب آخرون.

وأقال العولقي في مرسوم منشور على الصفحة الرسمية للمحافظة السبت، قائد قوات الأمن الخاصة، العميد عبدربه لعكب ومدير مكتبه ناصر الشريف بسبب وما اعتبره العولقي "إعلان تمرد عسكري على قيادة المحافظة وتمرد على قرارات اللجنة الأمنية"، كما تقرر إقالة قائد معسكر القوات الخاصة أحمد محمد درعان.

كما قرر استمار توقيف توقيف قائد اللواء الثاني حتى تحل قضية مقتل شخصين المواجهات بين القوات الخاصة واللواء الثاني– دفاع شبوة.

وأوقف محافظ شبوة جميع المشاركين والمتسببين في الأحداث التي شهدتها شبوة من قادة أو ضباط أو صف ضباط أو جنود من قوات الأمن الخاصة أو اللواء الثاني – دفاع شبوة، على ذمة التحقيق.

المصدر: RT

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