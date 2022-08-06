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مجلس التعاون الخليجي يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

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مجلس التعاون الخليجي يدين العدوان الإسرائيلي على غزة
/ gcc-sg.org
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال في تصريح مساء السبت إن هذا العدوان استمرار لجرائم إسرائيل.

وأكد نايف فلاح مبارك الحجرف أنه انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

المصدر: وفا

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