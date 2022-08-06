أثارت قضيته جدلا واسعا.. محكمة فرنسية تعلق قرار ترحيل إمام مغربي

قضت محكمة فرنسية بتعليق قرار وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، ترحيل الإمام المغربي، حسن إيكويسن، من فرنسا.

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وأعلنت محامية الإمام، لوسي سيمون، عبر حسابها على "تويتر"، أمس الجمعة، أن المحكمة الإدارية في باريس علقت قرار ترحيل إيكويسن إلى المغرب، لأن القرار "انتهك بشكل صارخ الحياة الخاصة والعائلية" للإمام.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان، أن الوزير دارمانين سيعترض على قرار المحكمة الإدارية وسيستأنفه.

وفي 28 يوليو الماضي، نشر دارمانين عبر حسابه على "تويتر" خبرا لمجلة "لا بوينت" اليمينية تحت عنوان "الإمام الإخواني مهدد بالترحيل" وعلق عليه بالقول: "هذا الداعية يتبنى خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، ويتنافى مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء، وسيتم طرده من الأراضي الفرنسية".

وردا على هذه التصريحات، أعربت الجالية المسلمة في فرنسا عن استيائها، وأكدت أن الإمام إيكويسن يقوم بالدعوة الإرشادية ومحبوب ومتابع بين فئة الشباب.

بدورها، اعتبرت منظمات حقوق الإنسان بفرنسا أن قرار وزير الداخلية بترحيا الإمام، دون وجود قرار من محكمة، بأنه غير قانوني.

المصدر: الأناضول