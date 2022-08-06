هنية يبحث مع المخابرات المصرية ووزير خارجية قطر التصعيد الإسرائيلي في غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في اتصال مع قيادة المخابرات المصرية أن ما جرى في قطاع غزة "تقع مسؤوليته على الاحتلال الإسرائيلي وحده".

وذكر بيان لحركة حماس أن هنية شدد خلال الاتصال "على وجوب وقف القصف الذي يستهدف قطاع غزة".

من جهة أخرى، بحث هنية مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقال هنية خلال الاتصال بحسب بيان صادر عن حماس: "إن الجرائم ضد شعبنا في غزة هي تعبير عن النوايا العدوانية التي يضمرها الاحتلال تحت مبررات واهية".

وطالب بضرورة "وقف العدوان كليًا ورفع اليد الآثمة عن القطاع".

وتشن إسرائيل هجوما على غزة، منذ مساء الجمعة، أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 79 آخرين وفق وزارة الصحة في القطاع.

وفي وقت سابق، أعلن داود شهاب الناطق باسم "الجهاد الإسلامي" أن إسرائيل اغتالت تيسير الجعبري القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح المسلح للحركة.

في المقابل، أعلنت "سرايا القدس" إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مدن وبلدات إسرائيلية، من بينها تل أبيب.

المصدر: RT + الأناضول