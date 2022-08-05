إطفاء الكهرباء في عدد من محافظات جنوب العراق

أفاد مراسل RT في العراق، الجمعة، بانطفاء الكهرباء في عدد من المحافظات الجنوبية.

وذكر مراسلنا، أن الكهرباء انطفأت في محافظات ذي قار والبصرة وميسان.

وأضاف، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أسباب الانطفاء تعود إلى وجود حريق في محطة غاز البصرة.

ويفاقم انقطاع الكهرباء من معاناة العراقيين والذي يتزامن مع موجة حر قوية تسيطر على البلاد.

يذكر أن وزارة الكهرباء العراقية قد اعلنت في وقت سابق حالة الاستنفار العامة في مواجهة موجة الحر تحسبا لحدوث زيادة في الطلب أو حدوث أعطال.

المصدر: RT