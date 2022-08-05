وزير الداخلية اللبناني: أنا غير معني بكل ما تم ذكره حول مرسوم تجنيس

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، أنه غير معني بكل ما تم ذكره حول ​مرسوم تجنيس​ جديد، وأن الوزارة ترفض السير بهكذا مشروع.

ووجه مولوي كتابا الى صحيفة "Liberation" الفرنسية، معربا عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالبا الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظا بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة.

كذلك وجه كتابا الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك.

وكانت رئاستا الجمهورية والحكومة في لبنان نفتا في وقت سابق اليوم ما نشرته الصحيفة الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين.

المصدر: "النشرة"