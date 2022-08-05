ما حقيقة بيع جوازات السفر اللبنانية؟

نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر "تويتر" إن "ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن بيع جوازات ‏سفر لبنانية لغير لبنانيين خبر كاذب ‏ولا أساس له من الصحة".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن " بيع " جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا اساس له من الصحة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 5, 2022

بدوره، أوضح المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أنه "يتم تداول أخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد. إن دولة الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق. اقتضى التوضيح".

وكانت مجلة "لو فيغارو" الفرنسية قد كشفت عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد في لبنان يشمل ما سمته بيع 4 آلاف جواز سفر لبناني بسعر للواحد ‏يتراوح بين 50 ألفا و100 ألف يورو.، قائلة إن "هذا الأمر يشكل مثالا جديداً على حالة الفساد في لبنان".

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يتم التداول باخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الاعداد.

إن دولة الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الاطلاق.فاقتضى التوضيح#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي#لبنان#pcm — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) August 5, 2022

المصدر: وسائل إعلام لبنانية