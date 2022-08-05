حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت (صور وفيديو)

اندلع حريق كبير، صباح اليوم الجمعة، في محيط الواجهة البحرية لبيروت.

وحسب المعلومات فإن الحري اندلع بالقرب من مجمع Kids Mondo للاطفال، وقد هرعت فرق الدفاع المدني، وفوج إطفاء بيروت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.

*حريق هائل في مبنى KidzMondo عند الواجهة البحريّة في بيروت* pic.twitter.com/5ZrOXdz21J — Hassane Ali Joubeily🇩🇪 (@elasdikaa) August 5, 2022

المصدر: RT