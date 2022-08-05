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حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت (صور وفيديو)

أخبار العالم العربي

حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت (صور وفيديو)
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اندلع حريق كبير، صباح اليوم الجمعة، في محيط الواجهة البحرية لبيروت.

وحسب المعلومات فإن الحري اندلع بالقرب من مجمع Kids Mondo للاطفال، وقد هرعت فرق الدفاع المدني، وفوج إطفاء بيروت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.

المصدر: RT

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