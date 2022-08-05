حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت (صور وفيديو)
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اندلع حريق كبير، صباح اليوم الجمعة، في محيط الواجهة البحرية لبيروت.
وحسب المعلومات فإن الحري اندلع بالقرب من مجمع Kids Mondo للاطفال، وقد هرعت فرق الدفاع المدني، وفوج إطفاء بيروت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.
إندلاع حريق في مبنى KidzMondo عند الواجهة البحريّة في #بيروتhttps://t.co/HIFXZsmfMM#ملحق#لبنانpic.twitter.com/7v3mcRBlXJ— Mulhak - ملحق (@Mulhak) August 5, 2022
*حريق هائل في مبنى KidzMondo عند الواجهة البحريّة في بيروت* pic.twitter.com/5ZrOXdz21J— Hassane Ali Joubeily🇩🇪 (@elasdikaa) August 5, 2022
اندلع حريق هائل في مبنى KidzMondo عند الواجهة البحريّة في بيروت#kidzmondo#بيروت#لبنان#وسط_بيروت#فوج_اطفاء_بيروتpic.twitter.com/OCoi5RZGOi— Lebynews (@lebynews) August 5, 2022
المصدر: RT