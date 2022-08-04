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العراق.. "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

أخبار العالم العربي

العراق..
Gettyimages.ru
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أكد "الإطار التنسيقي" في العراق، دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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وقال "الإطار" في بيان: "نؤكد دعمنا لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها".

وأضاف: "يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها، ويبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب".

 

المصدر: RT

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