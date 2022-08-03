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العراق.. رئيس "تحالف الفتح" يؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر

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العراق.. رئيس
Gettyimages.ru
رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري
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أعلن رئيس "تحالف الفتح"، هادي العامري، تأييده لإجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر.

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مصدر لـRT:
مصدر لـRT: "الإطار التنسيقي" يفوض هادي العامري بالتفاوض مع الصدر

وقال العامري في بيان "نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".

وأضاف أن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات.

وأكد العامري أن هذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، بالإضافة إلى توفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية.

وكان مصدر في "الإطار التنسيقي" قد كشف يوم الأربعاء في تصريح لـRT، عن تخويل رئيس تحالف الفتح القيادي في الإطار هادي العامري بالتفاوض مع الصدر.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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